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Salon: Cengiz Göllü Voleybol

Hakemler: Yavuz Akdemir, Serap Kuka

Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ: Uğur Kılınç, Gunter, Grozdanov, Nalobin, Sercan Abanoz, Mehmet Hacıoğlu (Metin Durmuş, Gökhan Çatal, Muhammet Delibaş, Cavalcante, Cansın Hacıbekiroğlu)

Altekma: Lukas Divis, Emin Gök, Muzaffer Yönet, Georgi Tatarov, Ertuğrul Gazi Metin, Souza Walla (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Görkem Yazgan, Kadir Cin)

Setler: 25-16, 25-20, 25-23

Süre: 78 dakika (23, 25, 30)





BURSA (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 18. haftasında Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Altekma'yı 3-0 yendi.

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