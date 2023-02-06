Fatih Çintimar, Adıyamanlı bazı atletlerin ailelerinden haber alınamadığını açıkladı:

BURSA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle, Bursa'dan dönüş yapan yaklaşık 30 atletin bir kısmının, ailelerinden haber alınamadığını söyledi.

Çintimar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin çok büyük bir afetle karşılaştığını belirterek, "Çok zor bir süreç, büyük bir afet. Allah tüm ülkemize yardım etsin. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun. Vatandaşlarımızdan kan bağışı ve bölgeye yapılacak yardımlar konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz." dedi.

Bölgedeki sporcuların durumlarını belirlemek için çalışma yaptıklarını vurgulayan Çintimar, depremden etkilenen illerden bazılarında sporcu ve temsilcilere ulaşmakta sıkıntı yaşadıklarını ama sorunun çözüldüğünü dile getirdi.

Adıyaman'da yaşayan bir milli sporcudan uzun süre haber alamadıklarını da kaydeden Çintimar, "Milli sporcularımızdan yürüyüşçü bir kızımızdan haber alamıyorduk Adıyaman'da. Daha sonra ağabeyiyle kendisinin yıkılan evlerinin dışında olduğunu öğrendik. Ailesi enkazda kalmış kızımızın, kurtarılmasını bekliyoruz inşallah." diye konuştu.





- "Bursa'dan Adıyaman'a dönen sporcuların bir kısmı ailelerinden haber alamıyor"

TAF Adıyaman İl Temsilcisi Mehmet Seyit Durmuş'un eşi ve çocuklarının enkaz altında kaldığını vurgulayan Çintimar, "Çok şükür onlara ulaşıldı, yaralı durumdalar ancak şu anda sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendik." ifadelerini kullandı.



Yurt dışındaki bazı yarışmalarda olan milli sporcuların da ailelerinden haber alamadıklarını anlatan Çintimar, "Onlar da endişeli şekilde bekliyor haber almayı. Adıyaman'dan gelen grubumuzun Bursa'da iki gün süren Turkcell Türkiye 14 Yaş Altı Salon Türkiye Şampiyonası yarışı vardı. 30'a yakın sporcumuz, Bursa'dan dönüş yolundaydılar, varmak üzereler memleketlerine ancak bir kısmının evlerinin yıkıldığı bilgisini aldık. Ailelerine ulaşamıyor bazı sporcularımız. Kafile sorumlumuzla görüşüp, evi enkaz halinde olan çocuklarımızı ailelerinden haber almadıkları sürece enkaz bölgesine bırakmaması talimatını verdik. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün yurtlarına yönlendirdik çocuklarımızı. Onlara sahip çıkacağız bu süreçte." değerlendirmesinde bulundu.





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