Bursa'da anneanne ile torununun ölümüne neden olan tutuklu sürücü tahliye edildi

Hangi illerde, kaç şiddetinde deprem oldu?

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde otomobiliyle çarptığı kadın ile torununun ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Burak U, kazada hayatını kaybeden Fikriye Yeğit'in eşi ve oğlu, kaza sonrası hastanede vefat eden torunu Zeynep Mira Güler'in babası ile taraf avukatları katıldı.

Müştekiler, sanık hakkındaki şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Olay nedeniyle üzgün olduğunu belirten sanık Burak U, kazadan önce evlilik hazırlığında olduğunu belirterek, "Maddi ve manevi olarak zor durumdayım. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosya için istenen kusur raporunun beklenmesine ve sanığın yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte tahliyesine karar verdi.

Duruşmanın ardından müştekiler karara tepki gösterdi.

Bursa-Mudanya kara yolunda 26 Haziran'da Burak U. idaresindeki 16 ANV 418 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Fikriye Yeğit (56) ve torunu Zeynep Mira Güler'e (6) çarpmıştı. Fikriye Yeğit olay yerinde, torunu ise Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Burak U, tutuklanmıştı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.