Bursa'da kar nedeniyle kapanan 540 mahalle yolu ulaşıma açıldı

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde son 24 saatte kapanan 540 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ulaşımda aksamaya neden olmaması için yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa genelinde 283 iş makinesi ve kamyon ile 834 personelle yollarda kar mesaisi yapan Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarına 24 saat boyunca devam ediyor.

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü yüksek kesimlerde çalışan ekipler, son 24 saatte 16 ilçede kardan kapanan 540 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Çalışmalar kapsamında kar nedeniyle kapanan Büyükorhan'da 37, Gemlik'te 15, Gürsu'da 3, Harmancık'ta 22, İnegöl'de 85, İznik'te 17, Karacabey'de 51, Keles'te 42, Kestel'de 14, Mudanya'da 30, Mustafakemalpaşa'da 92, Nilüfer'de 14, Orhaneli'nde 34, Orhangazi'de 13, Osmangazi'de 41 ve Yenişehir'de 30 mahallenin yolunda yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.

Büyükşehir karla mücadele ekipleri, Gemlik, İnegöl, İznik, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli ve Osmangazi ilçelerinde kapalı 68 mahalle yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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