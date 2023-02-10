Bursa'da kar nedeniyle kapanan 694 mahalle yolu ulaşıma açıldı

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde son 24 saatte kapanan 694 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ulaşımda aksamaya neden olmaması için yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Bursa genelinde 465 iş makinası, kamyon ve 1305 personelle kar mesaisi yapan Büyükşehir Belediyesi yol açma çalışmalarına 24 saat boyunca sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sık sık sıfır derecenin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen çalışan ekipler, son 24 saatte 17 ilçede kardan kapanan 694 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Kar nedeniyle kapanan Büyükorhan'da 40, Gemlik'te 13, Gürsu'da 7, Harmancık'ta 28, İnegöl'de 110, İznik'te 42, Karacabey'de 70, Keles'te 38, Kestel'de 20, Mudanya'da 34, Mustafakemalpaşa'da 106, Nilüfer'de 20, Orhaneli'nde 55, Orhangazi'de 25, Osmangazi'de 21 ve Yenişehir'de 65 mahallenin yolu açıldı.

Mustafakemalpaşa ilçesinde kapalı 5 mahalle yolunu açma çalışmaları devam ediyor.



Ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

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