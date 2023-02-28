Hataylı depremzede çift, Bursa'da dünyaevine girdi

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BURSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'dan AFAD organizasyonuyla Bursa'ya gelen çift için nikah töreni yapıldı.

Düğün hazırlığı yapan Tülin ve Adem Akçe çiftinin Antakya ilçesindeki evleri, 6 Şubat'ta Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde hasar gördükten sonra aynı gün merkez üssü Elbistan olan 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda tamamen yıkıldı. Bir süre Antakya'yı terk etmeyen çift, 12 gün önce AFAD organizasyonuyla Bursa'daki Gönlüferah Otel'e yerleştirildi.

Tülin ve Adem Akçe'nin deprem nedeniyle Antakya'da kıyılamayan nikahları için başvuru yapılarak, Osmangazi Belediyesi Merinos Nikah Salonu'ndan tarih alındı.

Otelin hizmet aracının gelin arabası yapıldığı organizasyonla salona gelen çiftin nikah şahitliğini Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan, Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Akbaş Holding yöneticisi İlkay Akbaş ve otelin müdürü Uğur Kurtuluş yaptı.

Vali Yardımcısı Gündoğan, Akçe çiftine mutluluklar dileyerek nikah cüzdanını geline verdi. Nikah salonuna gelen 20'ye yakın otel çalışanı da çiftin bu mutlu gününe tanıklık etti.

- Bursa'da çalışıp geleceklerini kurmayı planlıyorlar

34 yaşındaki damat Adem Akçe, gazetecilere, doğup büyüdüğü Hatay'da depremler nedeniyle neredeyse hayatın durduğunu söyledi.

Bursa'da çok iyi insanlarla karşılaştıklarını belirten Akçe, şöyle konuştu:

"Tüm ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Oturma grubu döşemesi üzerine mesleğim var. Eğer bu alanda iş bulabilirsem Bursa'da hayatımı sürdürmek istiyorum. Hatay'da evimiz yıkıldı, hatıralarımız gitti. Evlilik için ev diziyorduk. Her şey gitti ama çok şükür elimiz ayağımız tutuyor. Yeniden hayatımızı kurarız diye düşünüyorum. Sonuçta hayat devam ediyor. Bir yerden yeniden başlamak lazım."

Gelin Tülin Sünbül Akçe ise deprem sürecinde psikolojik olarak da çok yıprandıklarını söyledi.

Bursa'da herkesin kendileri için seferber olduğunu vurgulayan Akçe, "Bugün de nikahımızı yaptık. Herkese teşekkür ederiz. Bir iş imkanı olursa, huzurlu bir yuva kuracağız. Ben Hatay'da market kasiyerliği yapıyordum. Burada da böyle bir iş yapabilirim. Bu şekilde hayatımıza devam etmek istiyoruz." dedi.

Otel müdürü Uğur Kurtuluş da depremin ilk anından itibaren AFAD işbirliğiyle depremzedeleri ağırlamak için çalışma yürüttüklerini anlattı.

Tülin ve Adem Akçe çiftinin hikayesini, misafir ettikleri otelde öğrendiklerini dile getiren Kurtuluş, "Çalışma arkadaşlarımızla onları bu zor günlerinde mutlu etmek için bu organizasyonu yaptık. Genç çifte yeni hayatlarında mutluluklar dileriz." ifadesini kullandı.

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