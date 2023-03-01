Harmancık 75. Yıl Çok Programlı Lisesinin 200 kişi kapasiteli pansiyonu hizmete girdi

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BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde yapımı tamamlanan 75. Yıl Çok Programlı Lisesine ait öğrenci pansiyonu faaliyete başladı.



Harmancık Kaymakamı Esma Atasever, Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Ay, kurum amirleri ve hayırseverler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Öznur Koçdemir ve lisenin müdürü Ufuk Karaoğlu'nun daveti üzerine ilk öğle yemeğinde öğrencilerle bir araya geldi. Pansiyon hakkında bilgi alan davetliler, odaları ve birimleri inceledi.



Belediye Başkanı Ataş, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle açılışı geciken pansiyonun hizmet vermeye başladığını aktararak, "İlçemize ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olsun. Desteğini esirgemeyen herkese teşekkürü borç biliyoruz." dedi.



Karaoğlu ise önemli işlev görecek pansiyonun 100 kız ve 100 erkek öğrenci kapasiteli olduğunu belirterek, "Beş yıldızlı otel konforunda olan pansiyonumuz, barınmanın yanında üç öğün yemek veren mutfağı, çamaşırhanesi, etüt salonları, revir ve 24 saat danışman öğretmen ve güvenlik hizmetleri ile ilçemize kazandırılan ilk pansiyon oldu." ifadesini kullandı.

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