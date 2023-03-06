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Bursa'da "3. Uluslararası Müziğin Yıldızları Buluşması"nda depremzedeler yararına konser verildi

AA

Bursa'da "3. Uluslararası Müziğin Yıldızları Buluşması"nda depremzedeler yararına konser verildi

BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "3. Uluslararası Müziğin Yıldızları Buluşması"nda yurt içinden ve dışından ünlü sanatçılar sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, "Hepimiz Birimiz, Birimiz Hepimiz İçin" sloganıyla düzenlenen "3. Uluslararası Müziğin Yıldızları Buluşması"nda devlet sanatçısı ünlü piyanist Gülsin Onay ile Tamara Poddubnaya, Aslı Özsoy, Münif Akalın, Arthur Edman ve Lev Davydov gibi sanatçılar sahne aldı.

Gecenin sonunda, izleyenler sanatçıları uzun süre alkışladı.

Bursalı sanatseverlerin ilgi gösterdiği konserin geliri 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için afet bölgesine gönderilecek.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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