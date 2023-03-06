Harmancık'ta inşa edilen sosyal konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor

BURSA (AA) - Hamancık'da yapımına 2 yıl önce başlanan 1. Etap 84 adet TOKİ Sosyal Konutları sahiplerine teslim ediliyor.



Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, "Harmancık ilçemizde ilk defa TOKİ tarafından kazandırılan 84 adet konut projesini hayata geçirmek bizlere nasip oldu.Devlet büyüklerimizin katkısı çok büyük. Başta Cumhurbaşkanımız ve milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hak sahibi tüm hemşerilerimize evlerinde sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde oturmalarını temenni ediyorum. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı, uğurlu olsun." dedi.



Yoğun talep üzerine Harmancık'ta 2. Etap 150 adet sosyal konut daha yapılacağı bildirildi.

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