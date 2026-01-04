Habertürk
Habertürk
        Bursa Haberleri

        Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 09:54 Güncelleme: 04.01.2026 - 09:59
        Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
        Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Kırsal Deydinler Mahallesi'nde 2 katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

