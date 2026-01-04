Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Kırsal Deydinler Mahallesi'nde 2 katlı bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.