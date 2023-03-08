Bursa'da "Deprem Gerçeği ve Bursa" paneli yapıldı

BURSA (AA) - Artvin-Ahıska-Batum Dernekleri Konfederasyonu (ARTKAFKON) ile Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından "Deprem Gerçeği ve Bursa" paneli düzenlendi.



Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle başladı.

1-7 Mart Deprem Haftası ve Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilen panelin açılışında konuşan ARTKAFKON Genel Başkanı Bahadır Celal Manasoğlu, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.



Bu acıları unutmayacaklarını ifade eden Manasoğlu, "Birlikteliğimizle bu günleri de atlatacağımıza olan inancımız tamdır. Ancak unutulmamalıdır ki ülkemiz deprem gerçeğini yaşayan ve yaşayacak bir coğrafya. Bu gerçeği unutmadan gerekli tüm önlemleri almalı ve bu önlemlerle yaşamalıyız." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından panel bölümüne geçildi.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Işığıçok moderatörlüğündeki panele, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Rektör Yardımcısı, BTÜ Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Mekansal Planlama ve Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat Şen, Yapı Denetim ve Deprem Mühendisleri Derneği Genel Başkanı Nazmi Şahin ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürü Ahmet Ağlan konuşmacı olarak katıldı.



Bayhan, panelde yaptığı sunumda, depremden etkilenen birçok ilde incelemelerde bulunduklarını, Kahramanmaraş'ın yapısı ve yerleşimi bakımından Bursa'ya çok benzediğini söyledi.



Hasarın gevşek zeminlerde, eski ve yüksek binalarda olduğunu tespit ettiklerini belirten Bayhan, "Marmara Bölgesi de Kuzey Anadolu Fay Hattı etkisinde. Kuzey Anadolu Fay Hattı üçe ayrılıyor ve bir kısmı Bursa'dan geçiyor. İstanbul nüfus yoğunluğu ve ekonomik değeri nedeniyle gündeme getiriliyor ancak bu tehlike Marmara'nın güneyi için de mevcut. Bursa'da da bu tehlike var. Bu nedenle kamusal alanlarda ve konutlarda olası depremler öncesi gerekli tedbirlerin alınması önemli." diye konuştu.



Soru-cevap bölümünün ardından panel sona erdi. Etkinliğin sonunda panelistlere plaket takdim edildi.

Etkinliğe, önceki dönem Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Bursa Vali Yardımcısı Yusuf Gökhan Yolcu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Demir, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TDMMB) Genel Sekreteri Dr. İlyas Demirci, siyasi parti, akademik oda ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle ARTKAFKON bünyesindeki federasyon ve dernek başkanlarıyla üyeler katıldı.



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