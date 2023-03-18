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BURSA (AA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Program, İskele Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Şükrü Çavuş Anıtı'na da karanfil bırakılan etkinliğin ardından Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde Güzelyalı Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı anma programına geçildi.



Törende, şiir, resim ve hikaye yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, tiyatro gösterisi ve müzik dinletisi sunuldu



Programlara, Mudanya Kaymakamlığına vekalet eden Nilüfer Kaymakamı Mustafa Özarslan, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tomar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercan Yavuz siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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