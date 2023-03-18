Harmancık'taki 18 Mart etkinliğinde şehitlerin öyküleri anlatıldı

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BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü kapsamında anma etkinliği düzenlendi.

Harmancık 75. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki "Şehidimden Hatıralar" başlıklı programda, Bursa Kent Konseyi Şairler Yazarlar Çalışma Grubu Başkanı Faruk Anbarcıoğlu, Sibel Koruk Ayaz, Yüksel Akdemir ve Makbule Acar Yeni konuşmacı olarak katıldı.

Konuk konuşmacılar, katılımcılara şehitlerin öykülerini anlattı. Ayrıca programda satışa sunulan "1 Şehit 1 Öykü 1 Şiir" isimli şehit hatıralarının olduğu kitabın geliri şehit ailelerine bağışlanacağı duyuruldu.

Etkinliğe, şehit Astsubay Emre Sevinç’in ailesi, kurum amirleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

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