Sanatçı Gökhan Türkmen Bursa'da sahne aldı

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BURSA (AA) - Şarkıcı Gökhan Türkmen Bursa'da konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

İki bölümden oluşan konserde sanatçı Türkmen ve orkestrası eski ve yeni şarkılarından oluşan geniş bir repertuvara yer verdi.

Konserin sonunda Türkmen ve orkestrasının performansı uzun süre alkışlandı.

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