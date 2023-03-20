Bursa Büyükşehir Belediyesince iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele temalı fikir yarışması düzenlenecek

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BURSA (AA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele konusunda yeni fikirler üretilmesi ve projeler geliştirilmesi amacıyla toplam 105 bin lira ödüllü fikir yarışması düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, su kıtlığı, sel, taşkın, atık suların yeniden kullanımı, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımının arttırılması, şebekedeki su kayıp kaçaklarının kontrolü, dere ıslahı gibi konularda yeni fikirler üretilmesi ve projeler geliştirilmesi amacıyla "Aklım, Fikrim Bursa" teması ile İdeathon Fikir Yarışması yapılacak.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenecek yarışmaya başvurular 22 Mart çarşamba günü başlayacak,14 Nisan cuma günü bitecek. Yarışmaya, 18-39 yaş grubundan en az 5 veya 7 kişiden oluşan ekipler halinde katılabilecek. Başvurular arasından yapılacak ön elemenin ardından seçilen en fazla 15 ekip yarışmaya davet edilecek.

Kazanan ekipler, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde 27 Nisan tarihinde düzenlenecek çalıştayda, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve paydaş kurumların mentörleri tarafından iklim değişikliği ve kuraklık konusunda kurumların yürüttüğü çalışmalar ve karşılaşılan sorunlar hakkında bilgilendirme sunumları yapılarak eğitim verilecek.

Eğitimlerin ardından ekiplerden iklim değişikliği ve kuraklık konusunda sorun analizi yaparak sorun belirlemeleri istenecek. Ekipler, çalıştayda belirlenen sorunların çözümüne ilişkin projeler geliştirecek, çalıştay sonunda seçilen proje konularına göre ekiplerin çalışacağı mentörler belirlenecek. Seçilen ekiplerin 8-9 Mayıs ve 29-30 Mayıs tarihlerinde 2 kez yüz yüze yada online olarak gerçekleştirilecek mentör görüşmeleri ile fikir geliştirmeleri sağlanacak.

Yarışacak ekiplerin sunacağı proje fikirleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından belirlenerek, iklim değişikliği ve kuraklık konusunda uzmanlardan oluşturulacak jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek jüri önünde projelerinin sunumunu yapacak ve kazananlar 8 Haziran'da ilan edilecek.

İklim değişikliği ile mücadelede yeni ve uygulanabilir fikirlerin ortaya çıkması amacıyla düzenlenen yarışmanın birincisi 50 bin, ikincisi 35 bin ve üçüncüsü de 20 bin liranın sahibi olacak.

Ayrıca seçilen 15 ekibin tüm ekip üyelerine (ödül alan ilk üç ekip hariç) teleferik ile Uludağ'a gidiş dönüş bileti hediye edilecek.

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