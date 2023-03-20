Bursa'da "Bir Destandır Çanakkale" müzikali sahnelendi

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BURSA (AA) - Bursa'da Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Bir Destandır Çanakkale" müzikali sahnelendi.

Dede Efendi Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Faruk Ambarcıoğlu'nun kaleme aldığı, Gençleşen Türküler Proje Topluluğu ve Bursa Erkek Lisesi öğrencileri tarafından sahnelenen oyun seyirciden beğeni topladı.

Gösteri sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncular, uzun süre alkışlandı.

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