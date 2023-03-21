İznik'te otomobille traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

İznik-Orhangazi kara yolunun 3. kilometresinde Gültekin S. yönetimindeki 54 BE 395 plakalı otomobil ile Halil K'nin kullandığı arkasında ilaçlama tankeri bulunan 16 H 9968 plakalı traktör çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan Melike A. ve Nurşen B. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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