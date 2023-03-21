Mudanya'da üreticilere ilek incir fidanı dağıtıldı

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BURSA (AA) - Bursa’nın Mudanya ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "İlmek İlmek İncir İlek Projesi" kapsamında üreticilere fidan dağıtımı yapıldı.

Kaliteli incir üretimi ve ihracat kalitesinde kayıpları önlemek için yürütülen projeyle 17 üretici ve bir tarımsal kalkınma kooperatifine toplam 250 ilek (erkek) incir fidanı dağıtıldı.

Etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, Mudanya Ziraat Odası Başkanı Erdoğan Yıldız, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

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