Yıldırım Belediyesi ramazan boyunca Bursa ve Malatya'da etkinlikler düzenleyecek

BURSA (AA) - Yıldırım Belediyesi, "Ramazan Birlikte Güzel" sloganıyla hazırladığı programlarla, Yıldırım'da ve kardeş şehir Malatya Yeşilyurt'ta ayın ruhuna uygun şekilde yaşatacak.

Yıldırım Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ramazan Şerif bu yıl da çeşitli etkinliklerle idrak edilecek. Ramazan ayı boyunca etkinlikler hem Yıldırım'da hem de kardeş şehir Malatya Yeşilyurt'ta gerçekleşecek.

"Ramazan Birlikte Güzel" sloganıyla önemli konukları vatandaşla buluşturacak olan Yıldırım Belediyesi, Barış Manço Kültür Merkezinde Dursun Ali Erzincanlı, Merve Gülcemal, Sertaç Güngör, Mehmet Emin Ay, Hayati İnanç, Ahmet Bulut, Hüseyin Goncagül'ü misafir edecek ve birbirinden güzel geleneksel ramazan etkinliklerileri minikleri eğlendirecek.

Yine ramazan ayı boyunca ilahiyatçı yazar Erkan Aydın'ın sunduğu iftar programı canlı yayını Ülke Tv'de izleyiciyle buluşacak.

Ayrıca konteyner kent çalışmaları devam eden Yeşilyurt'ta hazırlıklarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, bölgede kurduğu etkinlik çadırında Nurullah Genç, Abdullah Yıldız, Ali Nuri Türkoğlu, Hasan Dursun, Bahadır Yenişehirlioğlu, Beytullah Özdemir, İsmail Hakkı Ürün, Murat Belet, Hüseyin Goncagül ve ekibi, Hacivat Karagöz ile yarışma, Ramazan Dede, Kuran-ı Kerim tilaveti programlarıyla vatandaşlara ve çocuklara özel pek çok program düzenleyecek.

Yıldırım Belediyesi, sosyal destek çalışmaları kapsamında dayanışma ve yardımlaşma ayı olan ramazanda hem ilçedeki hem de afet bölgesindeki ihtiyaç sahibi aileler için gıda yardımından sıcak yemeğe kadar her şeyi düşündü. Yıldırım Belediyesi, binlerce ihtiyaç sahibi aileye ve 250 çölyak hastası vatandaşa da çölyak erzak kolisi dağıtırken Hatay'ın Hassa ilçesine de bin 500 gıda kolisi ulaştıracak. Yıldırım'da her gün 700 kişilik sıcak yemek dağıtacak olan Yıldırım Belediyesi yine Malatya Yeşilyurt'ta günlük bin depremzedeye iftar ve sahur verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, İslam alemi olarak bir ramazan ayına daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu mübarek günlerin büyük bir sevinç aynı zamanda rahmet, bereket ve mağfiret ayı olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Beraberliklerimizin ve muhabbetimizin bereketlenmesi için ramazan ayı oldukça önemli bir fırsattır. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Tüm hemşehrilerimizin ramazan ayını tebrik ediyor, bu mübarek ayın ülkemiz, İslam alemi ve tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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