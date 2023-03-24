Harmancık Belediyesi düğün salonunda her akşam iftar veriyor

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BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde belediye tarafından düğün salonunun açık alanında iftar verilmeye başlandı.

Harmancık Belediyesi, ramazan aylarında geleneksel hale getirdiği iftar programlarına bu yıl da devam ediyor.



Düğün salonunun açık alanında verilen iftarların ilki dün gerçekleştirildi.



Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, yaptığı açıklamada, mübarek ramazan ayına ulaşmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle bu sene ramazanı buruk karşıladıklarını kaydeden Ataş, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da gönül soframızı kurduk. Burada her gün depremden etkilenen ilçemizde misafir olan vatandaşlarımız, mahallelerimizde bulunan ihtiyaç sahipleri, yolcularımız iftar yapıp oruçlarını açabiliyor. Mahallerimizde bulunan ihtiyaç sahibi, hasta ve yaşlılarımıza da muhtarlarımız aracılığı ile burada pişirilen yemeklerden gönderiyoruz." ifadesini kullandı.



Harmancık Kaymakamlığı ve hayırseverler tarafından desteklenen iftarlar, ramazan ayı sonuna kadar devam edecek.

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