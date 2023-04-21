Harmancık'ta ilçe idarecileri vatandaşlarla bayramlaştı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığınca geleneksel bayramlaşma programı düzenlendi.



Harmancık Belediyesi'nde düzenlenen gerçekleştirilen törene, Harmancık Kaymakamı Esma Atasever, Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, dernek başkanları, kurum amirleri, muhtarlar, imamlar ve vatandaşlar katıldı.



Etkinlikte, Ataş tarafından özel olarak davet edilen parabilek güreşi 65 kilogram sıkletinde sağ ve sol kol Türkiye şampiyonu, Gedikören köyünden Osman Uysal da yer aldı.



Ataş, programda yaptığı konuşmada, törene katılanların bayramını tebrik ederek, "Harmancık'ımıza yaşattığı gurur için kardeşimiz Osman Uysal’a teşekkür ediyorum." dedi.



Belediye Başkanı Ataş, Uysal’a plaket ve altın hediye etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.