Bursa'da çiftçilere kuraklığa karşı iklim dostu sorgum otu tohumu dağıtıldı

BURSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Bursa’da uygulanan Kuraklığa Karşı İklim Dostu Yem Bitkileri Üretimi Projesiyle, 156 çiftçiye 1310 dekar alana ekilmek üzere 6 bin 550 kilogram Sudan türü sorgum otu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, projeyle Bursa'da bol suya ihtiyaç duyan mısıra alternatif yem bitkisi özelliğine sahip, sulamaya ihtiyaç duymadan yetiştiriciliği mümkün olan sorgum ekilmesi ve silajlık sorgum çeşitlerinin yaygınlaştırılarak mevcut üretim desenine alınması amaçlanıyor.

Büyükorhan, Kestel ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde düzenlenen tohum dağıtım programında çiftçilere hitap eden İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Kuraklığa Karşı İklim Dostu Yem Bitkileri Üretimi Projesi ile kaba yem açığı ve yeterli düzeyde mera otlatma imkanı olmayan mahallelerde bu açığı kapatmaya yönelik sorgum otu ekilişini destekleyerek kaba yem ihtiyacını karşılamanın mümkün olabileceğini vurguladı.



Atıl tarım arazilerinin ülke tarımına kazandırılması, yem maliyetlerinin düşürülmesi, münavebeli tarım kültürünün geliştirilmesi ayrıca kurak ve yarı kurak, toprak tuzluluğu ve suyun yetersiz olduğu bölgelerde yetiştirilmesi sıkıntılı olan mısır bitkisinin yerine sorgum bitkisinin yetiştirilmesinin üreticilere ekonomik katkı sağlayacağını belirten Aygül, şu ifadeleri kullandı:



"Hayvancılıkta en temel girdi yemdir. Yem gideri toplam maliyetin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturuyor. Bu sebeple, hayvanlarımızın dengeli ve daha ucuz maliyetle beslenebilmesi için böyle bir proje hazırladık. Çiftçilerimizin kaliteli kaba yem üretmesine imkan sağlayacak sorgum sudan otu tohumlarını sizlere teslim edeceğiz. Bakanlığımız son birkaç yıldır bir karış tarım toprağı boş kalmasın diye tüm tarım arazilerinin etkin olarak kullanılmasına imkan verecek bir proje yürütüyor. İl Müdürlüğü olarak Bakanlığımıza sunduğumuz Kuraklığa Karşı İklim Dostu Yem Bitkileri Üretimi Projesi’nin kabulüyle, Bursa genelinde 9 ilçede (Mustafakemalpaşa, Büyükorhan, Kestel, Harmancık, Nilüfer, Orhaneli, Keles, İnegöl, İznik) 156 çiftçiye 6 bin 550 kilogram sorgum Sudan otu tohumu dağıtımı yapacağız. Böylece il genelinde toplamda 1310 dekar alanda ekim yapılmış olacak. Projemizde tohum maliyeti yüzde 75 Bakanlık hibe desteği yüzde 25 çiftçi katkısı ile karşılanıyor. Hem tohum dağıtımının hem de diğer desteklerin sizlerin daha çok daha iyi ve verimli çiftçilik yapmasına fırsat sağlayacağı temennisi ile dağıtılan tohumların da hayırlı olmasını diliyorum."

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