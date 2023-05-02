Karacabey Gölecik Barajı'nın inşaatı devam ediyor

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BURSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Gölecik Barajı'nın inşaatına devam ediliyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalar sürüyor.

Gölecik Barajı'nın tüm aşamalarının tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla ülke ekonomisine yıllık 158 milyon 957 bin liralık katkı sağlanması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 330 bin metreküp silindirle sıkıştırılmış beton dökülerek, 69,60 metre kotuna kadar gövde dolgusu tamamlandı.

Enjeksiyon ve drenaj galerisi imalatları yamaçlara doğru yükselerek devam ettirilirken, su alma şaftı cebri borularının montajına başlanarak, gövde dolgusuyla eş zamanlı olarak su alma yapısı imalatı sürdürülüyor.

Asansör, havalandırma şaftı ve prekast merdiven imalatına da gövde dolgusuyla birlikte devam edilirken, dolusavak inşaatında enerji kırıcı havuz imalatları yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sulama ve içme suyu maksadıyla inşa edilen Gölecik Barajı'nın tamamlanmasıyla 45 bin 870 dekar arazi sulanacağını belirterek, aynı zamanda Karacabey ilçe merkezi ve çevresinin ihtiyacı olan yıllık 7,44 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

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