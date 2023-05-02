Karacabey Gölecik Barajı'nın inşaatı devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey Gölecik Barajı'nın inşaatı devam ediyor

AA

Karacabey Gölecik Barajı'nın inşaatı devam ediyor

BURSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Gölecik Barajı'nın inşaatına devam ediliyor.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalar sürüyor.

Gölecik Barajı'nın tüm aşamalarının tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla ülke ekonomisine yıllık 158 milyon 957 bin liralık katkı sağlanması hedefleniyor.

Çalışmalar kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 330 bin metreküp silindirle sıkıştırılmış beton dökülerek, 69,60 metre kotuna kadar gövde dolgusu tamamlandı.

Enjeksiyon ve drenaj galerisi imalatları yamaçlara doğru yükselerek devam ettirilirken, su alma şaftı cebri borularının montajına başlanarak, gövde dolgusuyla eş zamanlı olarak su alma yapısı imalatı sürdürülüyor.

Asansör, havalandırma şaftı ve prekast merdiven imalatına da gövde dolgusuyla birlikte devam edilirken, dolusavak inşaatında enerji kırıcı havuz imalatları yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, sulama ve içme suyu maksadıyla inşa edilen Gölecik Barajı'nın tamamlanmasıyla 45 bin 870 dekar arazi sulanacağını belirterek, aynı zamanda Karacabey ilçe merkezi ve çevresinin ihtiyacı olan yıllık 7,44 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacının karşılanacağını bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BAKAN VARANK: PKK'NIN, FETÖ'NÜN TEMSİLCİLERİYLE PAZARLIK YAPIYORLAR (4)
YEREL HABERLER BAKAN VARANK: PKK'NIN, FETÖ'NÜN TEMSİLCİLERİYLE ...
Bursa'da "Aşık Veysel Yılı" konseri düzenlendi
YEREL HABERLER Bursa'da "Aşık Veysel Yılı" konseri düzenlendi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da Ertuğrul Bey Meydanı açılış töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bursa'da Ertuğrul ...
Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle pazarlık yapıyorlar (4)
YEREL HABERLER Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kestel Belediyesi toplu açılış töreninde konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kestel Belediyesi ...
Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle pazarlık yapıyorlar (3)
YEREL HABERLER Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle ...
Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle pazarlık yapıyorlar (2)
YEREL HABERLER Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İcraat Tezgahı"nda AK Parti'nin hizmetlerini anlattı
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İcraat ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "MODEF İnegöl Mobilya Fuarı"nın açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "MODEF İnegöl ...
Bursa ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlanıyor
YEREL HABERLER Bursa ve çevre illerde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ...
Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle pazarlık yapıyorlar
YEREL HABERLER Bakan Varank: PKK'nın, FETÖ'nün temsilcileriyle ...
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İnegöl Gençlik Merkezi"nin açılışında konuştu:
YEREL HABERLER Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "İnegöl Gençlik ...
Bursa'da anaokulunda yangın
YEREL HABERLER Bursa'da anaokulunda yangın
Gezi dönüşü 1 öğrenci ile sürücünün öldüğü otobüs kazasında 18 yaralı tedavi görüyor
YEREL HABERLER Gezi dönüşü 1 öğrenci ile sürücünün öldüğü otobüs ...
Kış uykusundan uyanan ayılar için barınağa `özel fırın´
YEREL HABERLER Kış uykusundan uyanan ayılar için barınağa `özel ...
(Geniş Haber)BURSA'DA ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR
YEREL HABERLER (Geniş Haber)BURSA'DA ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN TUR OTOBÜSÜ ...
GÜNCELLEME - Bursa'da devrilen tur otobüsündeki ikisi öğrenci 3 kişi öldü, 44 kişi yaralandı
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Bursa'da devrilen tur otobüsündeki ikisi ...
Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi
YEREL HABERLER Bursa'da öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi
BURSA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; ÇOK SAYIDA YARALI VAR
YEREL HABERLER BURSA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Bursa'da tur otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı var (1)
YEREL HABERLER Bursa'da tur otobüsü devrildi; çok sayıda yaralı var ...
BURSA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; ÇOK SAYIDA YARALI VAR -1
YEREL HABERLER BURSA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ; ÇOK SAYIDA YARALI ...
AK Parti'li Ala: 2 helikopter gönderemeyen Türkiye'den, SİHA gönderen Türkiye'ye geldik
YEREL HABERLER AK Parti'li Ala: 2 helikopter gönderemeyen ...
Amatör lig maçında taraftarlar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Amatör lig maçında taraftarlar arasında bıçaklı ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa'da seçim ofisi açılışında konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Bursa'da ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.