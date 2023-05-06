BDT "Keşanlı Ali Destanı" ve "Küçük Prenses" oyunlarını sahneleyecek

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BURSA (AA) - Bursa Devlet Tiyatrosu (BDT), gelecek hafta iki oyunla sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Haldun Taner'in yazdığı "Keşanlı Ali Destanı", BDT tarafından 100'üncü kez Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde sahnelenecek.

Müziklerini Yalçın Tura'nın, yönetmeliğini Bora Özkula'nın üstlendiği oyun, 12 Mayıs cuma saat 20.00'de, 13 Mayıs cumartesi saat 15.00 ve 20.00'de izleyicilerle buluşacak.

İlk kez 1964 yılında sahnelenen Keşanlı Ali Destanı'nda, sevdiği kızın dayısını öldürdüğü iddiasıyla hapse girip kahraman olan Ali'nin hikayesi anlatılıyor.

BDT, çocuklar için ise Frances Hodgson Burnett'ın "Küçük Prenses" adlı hikayesinden oyunlaştırılan, yönetmenliği Berrin Kulya Balkanlar'a ait aynı adlı eseri sahneye koyacak.

Oyun, 8, 9 ve 10 Mayıs'ta saat 11.00'de, 11 Mayıs'ta saat 14.00'de sunulacak.

Küçük Prenses oyununda, Sara'nın doğduğu ve çok sevdiği büyüleyici güzellikteki, çok renkli Hindistan'dan istemeden ayrılışı ve Londra'da yatılı kaldığı okulda başına gelenler ele alınıyor.





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