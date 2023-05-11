Bursalı lise öğrencilerinin roketi "Merküt" TEKNOFEST'te birincilik için yarışacak

BURSA (AA) - Bursa'da liseli gençlerin tasarlayıp ürettiği "Merküt" adlı roket, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Aksaray'da Tuz Gölü'nde birincilik için mücadele verecek.



Kentteki özel bir lisede öğrenim gören 10 öğrencinin, danışman öğretmenleri eşliğinde hazırladığı roket, TEKNOFEST Roket Yarışması kapsamında finale kalan 27 proje arasına girdi.

İçinde bulunan görev yükünün, hedeflenen irtifaya çıktığında roketten ayrılması ve paraşütle aşağıya güvenli şekilde indirilmesine dayanan, Tuz Gölü'nde nisan ayı sonunda yapılması planlanan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle ertelenen yarışmaya katılacak.

"Merküt" adlı takımın danışman öğretmeni Hakan Özkaynak, AA muhabirine, yarışmaya katıldıktan sonra projenin doğru ilerlemesi ve iş güvenliği gibi konularda öğrencilere yol göstermeye ve yüreklendirmeye çalıştığını söyledi.

Roket yarışmalarının yaygın olmadığını belirten Özkaynak, "Özellikle de lise kategorisi hakikaten benim bildiğim bir Amerika'da yapılan bir yarışma var, bir de Türkiye'deki yarışma. TEKNOFEST bu anlamda hepimizin ufkunu açtı. Bizatihi bunlara önayak olanlara teşekkür ediyorum çünkü çağın bundan sonraki kısmı gökyüzünde ve o gökyüzüne bizim hakim olmamız lazım." dedi.

Özkaynak, daha önce hiç roket yapmadıklarını, sürece sıfırdan başladıklarını dile getirdi.

Öncelikle roketi tasarlayıp üretmeyi hedeflediklerini anlatan Özkaynak, şöyle konuştu:

"Ödül almak tabii ki bu işin taçlandırması ama biz bu süreçte çok şey öğrendik ve birinci öğrendiğimiz şey aslında üretim. Roket yapma fikri öğrencilerimizden geldi. Sağ olsun okul yönetimimiz önayak oldu ve bunu toplamaya, üretmeye başladık. 'OpenRocket' denilen bir programı kullanıyoruz. Bizim roketimizin kağıt üstündeki rakamları, orada 1900 metrelere kadar yükselebiliyoruz ki bu geçen seneki takımlardan çok çok daha fazla. Yani birinci olan takımın 1700 metrelere yakın olduğunu düşünürseniz burada bir optimizasyon söz konusu. Aslında bizim burada süreçlerde yaptığımız şey o optimizasyon."

- Aşamaları başarıyla geçtiler

Projede yer alan öğrencilerden Berkant Karasoy ise TÜBİTAK'a roket projesi hazırlamayı düşündükleri sırada TEKNOFEST'te roket yarışması olduğunu gördüklerini ve katılmaya karar verdiklerini söyledi.

Takımı toplayıp çalışmaya başladıklarını bildiren Karasoy, şunları kaydetti:

"Bu aşamada 3 raporlama süreci oluşmuştu; ön kısım raporu, kritik tasarım raporu ve atış hazırlık raporu. Ön kısım raporunda bizden tamamen teorik istiyorlardı. Herhangi bir şekilde roketi bitirmemizi kesinlikle beklemiyorlardı. Biz de teorik olarak ilerledik, hesaplamaları yaptık ve ön kısım raporunu geçmeyi başardık. Kritik tasarım raporunda bizden roketi şablon olarak bitirmemizi bekliyorlardı. Biz de ana gövde olsun, burun konisi olsun çıkarmayı başardık. Ondan sonra atış hazırlık raporu geldi. Bu aşamada bizden bütün roketi bitirmemizi bekliyorlardı ve biz de bitirmeyi başardık."

Karasoy, takımdaki herkesin farklı hedeflerinin olduğunu ancak roket üretme amacında buluştuklarını ifade etti.

Nehir Sanlı da roket için 6-7 aydır çalıştıklarını, rapor yetiştirme tarihleri geldiğinde ise gece geç saatlere kadar emek sarf ettiklerini belirtti.

Takım ruhuyla çalışmaktan keyif aldıklarını anlatan Sanlı, "Aynı zamanda tabii ki sürecin yoğunluğundan gelen bir stres ve elde etmesini beklediğimiz başarı da bizim için önemliydi ama yanında da çok keyif alarak bir takım çalışması yapmaktan kendi adıma çok mutlu ve gururluyum. İnşallah emeklerimizin karşılığını alırız ve yeterli başarı seviyesine ulaşırız çünkü burada gerçekten geceler boyunca harcanan bir emek var." diye konuştu.

"Merküt"ün anlamının eski Türklerde "efsanevi kartal" olduğu bilgisini veren Sanlı, "Hedeflediğimiz fırlatma mesafesi 1900 metre. Bu da geçen seneki birinci takımın ulaştığı mesafeden 300 metreye yakın daha yukarıda. Hedef olarak kendimizi geçen senenin birincisiyle yarıştırıyoruz, inşallah olur. Dış görünüş olarak da diğer roketlerden birazcık daha kısa bir boyu var fakat eni daha geniş olduğu için bunu aşağı yukarı karşılıyor." ifadesini kullandı.

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