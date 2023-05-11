AK Parti'li Efkan Ala, Kuzey Makedonya'dan gelen Türk STK temsilcileriyle buluştu

BURSA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Kuzey Makedonyalı sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileriyle görüşmesinde, "Sizin iyi olmanız bizi rahatlatıyor, bizim iyi olmamız sizi rahatlatıyor. Birlikte inşallah barış ve huzur içerisinde bir bölge oluşsun diye Balkanlar'da el birliği yapacağız." dedi.

Ala, Kuzey Makedonya'dan gelen Türk STK'lerin temsilcileriyle Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Fidan Han'da görüştü.

Konukların Bursa'ya Üsküp'ün havasını getirdiğini belirten Ala, onlarla aynı ortamda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Balkanlar'daki soydaşlarla yüreklerinin birlikte attığını vurgulayan Ala, "Sizler de Türkiye'ye Cumhurbaşkanı'mıza destek için geldiniz. Türkiye iyiye doğru adım attıkça, hedeflerine doğru yürüdükçe sizler de oralarda biliyorum ki büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyorsunuz. Sizin iyi olmanız bizi rahatlatıyor, bizim iyi olmamız sizi rahatlatıyor. Birlikte inşallah barış ve huzur içerisinde bir bölge oluşsun diye Balkanlar'da el birliği yapacağız. Dış politikamızda sizlerin oralarda rahat edeceği inisiyatifler almak bizim temel önceliğimiz." diye konuştu.

Ala, 14 Mayıs seçimlerinden güzel sonuçlar beklediklerini aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin istikrarıyla artık eş anlamlı hale geldiğini kaydeden Ala, "Biz de bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Hep birlikte daha güzel hedeflere doğru yürüyeceğiz, inşallah amaçlarımızı, hedeflerimizi de doğrudan güç birliği içerisinde ve daha hızlı bir şekilde yerine getirebiliriz." ifadesini kullandı.

Konuk heyette, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) Başkanı Tahsin İbrahim, Ensar Derneği Başkanı Prof. Dr. Süleyman Baki, Köprü Derneği Başkanı Hüsrev Emin, Merhamet Derneği Başkanı Rıdvan Caferi ve Vizyon-M Derneği Başkanı Tacettin Şabani yer aldı.

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