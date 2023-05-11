Millet İttifakı, Bursa'da miting düzenledi

BURSA (AA) - Millet İttifakı'nın Bursa mitinginde Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Karamollaoğlu, 14 Mayıs'ta mevcut iktidarı değiştirmek için birlikte yola çıktıklarını söyledi.

Karamollaoğlu, 6 siyasi parti olarak bir araya geldiklerini belirterek, "İlk yapacağımız iş, atacağımız ilk adım Allah nasip ederse bu sistemi değiştirmek olacak. Arkasından da mutlaka adaleti tesis edeceğiz. Adalet mülkün temeli. Adalet olmadan bir ülkede huzur olmaz." diye konuştu.

Doğru yatırımlar yapacaklarını anlatan Karamollaoğlu, "Ekonomide hedefimiz güçlü bir şekilde kalkınmak. Türkiye'mizin her ilinde üretken yatırımları desteklemek, insanlarımızın doğduğu yerde karnını doyurabilecek adımları atmak, arkasından da ülkeyi dünyanın en güçlü, en zengin, en müreffeh ülkesi haline getirmek." ifadelerini kullandı.

Babacan da seçimlere 3 gün kaldığını anımsattı.

Seçimlerin önemine işaret eden Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mevcut tek kişinin keyfine göre hareket ettiği bir sistem mi, yoksa istişareyle, ortak akılla ülkenin yönetildiği bir sistem mi? Tabii ki demokrasiyi tercih edeceğiz. Tabii ki tek aklı değil, ortak aklı tercih edeceğiz. Gelin hep beraber bu bozuk düzeni değiştirelim. Bakın şu anda karşınızda Millet İttifakı olarak büyük bir takım var. Biz buna bir 'takım oyunu' diyoruz. Bir yıldızlar karması var. Şampiyonlar ligi var. Tek akıl değil, ortak akıl var. Bir olacağız, beraber olacağız, ülkemizi de istişareyle yöneteceğiz inşallah."

Davutoğlu ise Bursa'nın Osmanlı'ya başkentlik ettiğini hatırlattı.

Milli birliği, bütünlüğü korumak için gece gündüz çalışanların iktidara geleceğini belirten Davutoğlu, şunları kaydetti:

"Dinimizi, diyanetimizi asla kullanmaya kalkmasınlar. Yalan söyleyerek 'Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılacak' diyerek iftira atıyorlar. İşte buradan sesleniyoruz 13. cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte, din ve vicdan özgürlüğü teminat altına alınacak. Hiç kimse inancından dolayı düşüncesinden dolayı fikrinden dolayı asla mahkum edilemeyecek."

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