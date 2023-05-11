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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Bursa'da konuştu:

AA

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Bursa'da konuştu:

BURSA (AA) - Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu güzel ülkemizde hep beraber huzur içinde yaşamak için benim size bir sözüm var. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Ayrım yapmayacağım. Hiçbir ayrım yapmayacağım. Herkesi kucaklayacağım." dedi.

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı tarafından Bursa Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitinginde, daha güzel bir Türkiye'yi inşa edeceklerini söyledi.

Seçimlerde insanların bayram havasında sandığa giderek oy kullanacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştireceğiz. Bütün dünyaya örnek olan bir hamleyi gerçekleştireceğiz. Bu güzel ülkemizde hep beraber huzur içinde yaşamak için benim size bir sözüm var. 85 milyonun cumhurbaşkanı olacağım. Ayrım yapmayacağım. Hiçbir ayrım yapmayacağım. Herkesi kucaklayacağım. Dolayısıyla bu ülkede hepimizin huzur içinde yaşaması için güzel ülkemizde hepimizin güzel bir nefes alabilmesi için birlikte mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Bunun için sizlere ihtiyacım var. Gençler ve kadınlar, bu seçimin kaderini gençler ve kadınlar belirleyecek."

Bütün kentleri yaşanabilir hale getireceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, "Neredeyse komşu komşuyu sorgulamaya başladı; 'Kimliği ne, inancı ne' diye. Herkesin kimliği başımın üstüne. Herkesin inancı başımın üstüne. Bursa'dan, bu meydandan söyleyeyim. Bütün dünya duysun. Bizim iki kırmızı çizgimiz var: Bayrağımız ve vatanımız." diye konuştu.

- "5 milyon 300 bin genç sandığa gidecek"

Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk kez bir otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştirme şansını yakalayacağız. Bu şans, dünya siyaset tarihine miras bırakacağımız önemli bir adım olmuş olacak. Bunu gerçekleştirecek olanlar da bu ülkenin gençleri. 5 milyon 300 bin genç sandığa gidecek, oy kullanacak. Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirecek. Dolayısıyla bu ülkenin gençleri, bu ülkenin tarihine önemli bir miras bırakmış olacak. Bu mirasın sahibi gençler ve kadınlar olacak. Her ikisini de kadınları ve gençleri göreve davet etmekte benim görevim."

Suriyelileri 2 yıl içinde memleketlerine göndereceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Bizim evlatlarımız işsiz, iş bulamıyorlar. Sorunu çözmemiz lazım ama asla ırkçılık yapmadan. Onların yollarını, okullarını, köprülerini, kreşlerini Avrupa Birliği fonlarıyla yapacağız. Bizim müteahhitler yapacak. Can ve mal güvenliklerini sağlayacak ve göndereceğiz." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, Bursa Büyükşehir Belediyesini de kazanmayı arzuladıklarını anlatarak, "Bursa'yı bu bölgenin, Marmara'nın en güzel ve en yeşil kenti yapmak için hava kirliliğinden arındırmak için Büyükşehir'i de istiyoruz. Büyükşehir'i de verdiğiniz takdirde Bursa gerçekten tarihine uygun bir Bursa olacak." dedi.

Türkiye'de hiç kimsenin kendisini sahipsiz hissetmeyeceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Sizler gibi yaşıyorum. Mütevazı yaşıyorum. Evimdeyim, huzur içindeyim. Zaten benim mutfağımı hepiniz biliyorsunuz aşağı yukarı. Orada huzur içindeyim. Saraylarda değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya'sına Allah nasip ederse çıkacağız. Oradan millete hizmet edeceğiz. Mütevazı yaşayacağız. Topluma örnek olacağız." değerlendirmesini yaptı.

- "Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim"

Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Yasası'nda değişiklik yaparak köy tüzel kişiliklerini iade edeceklerini, ayrıca köy okullarını da yeniden açacaklarını belirtti.

Cumhuriyet'in 100. yılında 100 bin öğretmen atayacaklarını dile getiren Kılıcdaroğlu, kırsaldaki kadınların ve gençlerin sosyal güvenlik primlerini de devletin ödeyeceğini aktardı.

Kemal Kılıçdaroğlu, uzun yıllar devlette çalıştığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bütçe nasıl yapılır? Gelir nasıl toplanır? İsraf nasıl önlenir? 27,5 yılımı bu işe verdim. Devleti bilirim. Devletimiz büyüktür. Devletimiz güçlüdür. Bütün bunların hepsini sağlayabilir. Bayramda inşallah emeklilerimiz aylıklarını çekmeye giderken aylık dışında orada 15 bin liralık ikramiyelerini de görecekler. Diyorlar ki 'Parayı nereden bulacaksın?' Sen beşli çeteye para buluyorsun da ben vatandaşa mı bulamayacağım? Sen baronlara para buluyorsun da ben vatandaşa mı bulamayacağım? Onlar yandaşlar için Bay Kemal vatandaş için çalışır. Yine söylüyorum. Kul hakkı yemedim, kul hakkı yedirmeyeceğim."

Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in Bursa'daki mezarını ziyaret ettiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sinan Ateş'in mezarına uğradık. Bir hocamız Fatiha'yı okudu, hep beraber. Benim adım Kemal'se Sinan Ateş'in katillerini kulaklarından tutup adalete teslim edeceğim, kimse unutmasın. Gaffar Okkan'ın katillerini bulup onların da kulaklarından tutup adalete teslim edeceğim. Hiç kimsenin endişesi olmasın. 'Bunları yapanın yarına kar kalır' mantığını değiştireceğim. Yapanın yanına kar kalmayacak. Milletin hakkını hukukunu yiyenler, bunun hesabını vermek zorundadır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, şehir hastanelerinin şehirlerin dışına yapıldığı eleştirisinde bulunarak, şehir içlerindeki bütün hastaneleri açacağını dile getirdi.

Vatandaşların en yakın hastaneye gideceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kilometrelerce ötede gideceksin hastaneye, mecburen gideceksin. Başka hastane yok. Şehir içindekini kapatmışlar. Açacağız. Halk için çalışıyoruz. Beşli çeteler için değil halk için çalışıyoruz. Baronlar için değil. İki grup beni sevmez. Benim cumhurbaşkanı olmamı asla istemez. Bir beşli çeteler, iki uyuşturucu baronları. Uyuşturucu baronlarının da kökünü bu topraklardan kazıyacağım. Hiçbir uyuşturucu baronuna asla nefes aldırmayacağım."

Daha sonra Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile mitinge katılanları selamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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