Bakan Varank, Bursa Emek'te "Cumhur Buluşması"nda konuştu:

BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu yedili koalisyon var ya işte bu terör örgütleriyle şu anda pazarlık halinde. Bir yandan PKK'yla, bir yandan FETÖ'yle pazarlık halinde ama işin boyutunu o kadar ileri noktalara götürdüler ki kasetle genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu, yine bir kaset operasyonuyla Muharrem İnce'yi saf dışı bıraktı." dedi.

Varank, seçim çalışmaları kapsamında Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'ne Kapadokya rengi Togg ile geldi.

Emek Mahallesi sakinleri tarafından meşalelerle karşılanan AK Parti Bursa milletvekili adayı Varank, mahalle meydanındaki Cumhur Buluşması'nda yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'ta Türkiye'nin kader seçimine gideceğini söyledi.

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıldır bu ülkeyi layık olduğu hizmetlerle buluşturduğunu belirterek, birçok başarı hikayesinin milletin desteğiyle yazıldığını anlattı.

Muhalefetin, iktidarın yaptığı her şeyin karşısında durduğunu vurgulayan Varank, "Bunlar ne yaparlar ne yaptırırlar. Taş üstüne taş koymadıkları gibi hiçbir işi de yaptırmazlar. Biz bunların aklına uysaydık, bunların lafına itibar etseydik, Türkiye'nin otomobilini yapabilir miydik? Yapamazdık." diye konuştu.

Varank, Türkiye'nin kendi gemileriyle Karadeniz'de doğal gaz keşfettiğini, vatandaşların bu ay doğal gaz faturası ödemeyeceğini anımsatarak, "Biz bunların aklına uysaydık Karadeniz'de doğal gaz keşfedebilir miydik? Keşfedemezdik. Şimdi sadece bu ay değil, bir yıl boyunca evlerde kullandığımız 25 metreküpe kadar doğal gaz bedava. Kim ödedi? Recep Tayyip Erdoğan ödedi. İşte biz bu başarıları, bu yatırımları niye yapıyoruz? Vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak için yapıyoruz. Ekmeğimizi büyütmek için yapıyoruz. Ekmeğimizi büyüteceğiz ki, o ekmek büyüyecek ki vatandaşımızın hissesine düşen refah da artacak." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardır canını dişine takarak milleti için çalıştığını kaydeden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmamamız lazım. Yedi düvelle mücadele ederken arkasına baktığında şu aziz milleti, Emek Mahallesi'ni görmesi lazım. Şu fırtınalı zamanda dünya çok zor dönemden geçiyor. Türkiye'nin etrafı bir ateş çemberi. 2 sene pandemiyle uğraştık. Rusya-Ukrayna savaşı çıktı. Enerji krizi çıktı. Şimdi hepimizin içini yakan bir depremle mücadele ediyoruz. Dünyada bir fırtına var. Bu fırtınalı denizde, bu Türkiye gemisini salimen rotasında yürütebilecek cesur, başarılı, tecrübeli bir tane kaptan var. Recep Tayyip Erdoğan var. Allah'ın izniyle Sayın Cumhurbaşkanımızı 14 Mayıs'ta o Türkiye gemisinin kaptan köşküne oturtacağız."

- "Kaset operasyonlarına kaptıracak bir devletimiz yok"

Varank, Türkiye kader seçimine doğru giderken terör örgütlerinin seslerinin çıkmaya başladığını, bir yandan PKK, diğer yandan FETÖ'nün Türkiye'yi tehdit etmeye başladığını dile getirdi.

Türk milletinin, teröristlerin bu ülkede borusunun ötmesine müsaade etmeyeceğini anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yedili koalisyon var ya işte bu terör örgütleriyle şu anda pazarlık halinde. Bir yandan PKK'yla, bir yandan FETÖ'yle pazarlık halinde ama işin boyutunu o kadar ileri noktalara götürdüler ki kasetle genel başkan olan Kemal Kılıçdaroğlu, yine bir kaset operasyonuyla Muharrem İnce'yi saf dışı bıraktı. Ya Allah aşkına FETÖ'cüler bu ülkede kaset operasyonlarını, montaj operasyonlarını geçmişte de denedi. Milletimiz ona cevabını en güzel şekilde verdi. Şimdi zannediyorlar ki biz kaset operasyonuyla Muharrem İnce'yi saf dışı bırakırsak milletimiz bu yedili koalisyona yol verir, onlara iktidar verir. Siz avucunuzu yalarsınız. Bizim öyle kaset operasyonlarına kaptıracak bir devletimiz yok, bir ülkemiz yok."

Varank, muhalefeti eleştirerek, "5 yıl önce meydan meydan gezdirdikleri, 'Bizim adayımız.' dedikleri Muharrem İnce'yi kendileri kaset operasyonuyla adaylıktan el çektiriyorlar ama Allah'ın izniyle sizler buna müsaade etmeyeceksiniz. Sizler bu terör örgütlerinin sesini bu ülkede bir daha çıkarmalarına müsaade etmeyeceksiniz." ifadesini kullandı.

Türk milletinin kirli pazarlıklara müsaade etmeyeceğini vurgulayan Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Onun için diyoruz ki şurada 2 gün kaldı. Bu 2 günde de boş durmayalım. Eşimizi, dostumuzu, akrabamızı mutlaka arayalım. Onlara diyelim ki 'Aziz kardeşim, bu seçim öyle ama, fakat, lakin deme seçimi değil', 'Bu seçim benim kafam karışık, benim kafamda soru işaretleri var.' deme seçimi değil. Bu seçimde terör örgütleri kimin karşısında duruyorsa ona destek vermemiz lazım. Terör örgütleri kimi destekliyorsa onun karşısında durmamız lazım. Bu şuurla eşimizi, dostumuzu, akrabamızı arayacağız. Onları ikna etmeye çalışacağız. Tıpkı bugün burada olduğu gibi bundan daha büyük bir coşkuyla Allah'ın izniyle 14 Mayıs gecesi burada bayramımızı kutlayacağız."

- "Dünyada 20'ye yakın ülkede Türk askeri barışa hizmet ediyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala da AK Parti'nin 21 yıllık başarısının arkasında milletin olduğunu belirtti.

Ala, Türkiye'nin bir zamanlar parasıyla satın alamadığı İHA ve SİHA'ları üretip dünyaya satma noktasına geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Yıllarca terörle mücadele ettik. Türkiye'nin içerisinde bir 'Çekiç Güç' vardı, gençler bilmez. Şimdi Türkiye'nin içinde 'Çekiç Güç' yok. Türkiye'nin askeri Suriye'de, Türkiye'nin askeri Irak'ta, Somali'de, Libya'da, dünyada 20'ye yakın ülkede Türk askeri barışa, huzura hizmet ediyor. Terörle mücadeleyi de Türkiye'nin dışında nerede konuşlanmışlarsa o başlarının olduğu yerde yapıyor. Türkiye'nin arkasında siz durduğunuz sürece başardıklarımızı saymakla bitiremeyiz."

Programa, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhur İttifakı partililerinin temsilcileri, milletvekili adayları ile çok sayıda kişi katıldı.

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