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Bursa Hayvanat Bahçesi, Madagaskarlı 48 lemurun yaşam alanı oldu

AA

Bursa Hayvanat Bahçesi, Madagaskarlı 48 lemurun yaşam alanı oldu

BURSA (AA) - MUSTAFA YILMAZ - Bursa Hayvanat Bahçesi'ne 14 yıl önce getirildiklerinde 9 birey olan Afrika kıtasına bağlı ada ülkesi Madagaskar orijinli halka kuyruklu lemurların sayısı bu sene yeni doğumlarla 48'e çıktı.

Büyükşehir Belediyesince Osmangazi ilçesi Soğanlı mevkisinde 1998 yılında 206 bin metrekare alanda kurulan Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği üyesi Bursa Hayvanat Bahçesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Bu alanda, memeli, kuş, balık ve sürüngen familyalarında Türkiye'nin ve dünyanın birçok bölgesinden getirilen 138 türden yaklaşık 1100 hayvan bulunuyor. Görevliler tarafından özel olarak bakılan hayvanların sayısı her yıl artıyor.

Hayvanat bahçesinin memeli sakinlerinden halka kuyruklu lemur ve beyaz yüzlü marmoset maymunları da bahar aylarında yavrulayarak hayvanat bahçesinin nüfusunu artırdı.

Türkiye'deki en kalabalık ailelerden olan Bursa'daki lemurlar bahar aylarında 10 yavru dünyaya getirdi. Ana vatanı Türkiye'ye 6 bin 500 kilometre uzaklıktaki Madagaskar olan lemurlar, hayvanat bahçesine 2009'da getirildi. O dönem sayıları 9 olan, geçen sene 12 dişi, 26 erkekten oluşan lemur popülasyonu yeni yavrularla 48'e yükseldi.

Beyaz yüzlü marmoset maymunlarının sayısı ise yeni ikiz doğumla 13 oldu.

Baharın ardından yazın yaklaşmasıyla lemur yavruları büyüyüp serpilmeye, gruplar halinde hareket ederek beslenme ve diğer ihtiyaçlarını görmeye başladı.

İkiz marmoset yavrular ise henüz annelerinin karınlarının üstünden ayrılmadı. Küçük maymun türü olan marmosetlerde, yavrular gün boyu annesinin üzerinde olduğu için sürüye katılana kadar onları ayırt etmek de zor oluyor.

- Doğduktan sonra 1-1,5 ay annelerinin karnının altında yaşıyorlar

Lemur bakıcısı Halil İbrahim Bayram, AA muhabirine, baharda doğan yavruların gelişmeye başladığını söyledi.

Bayram, lemurların ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken türlerden olduğunu belirterek, "Çok sevimli hayvanlar zaten, hem bir kalabalık oluşturdular hem de bahçeye bir katkıları oldu güzellik açısından. Burada 12 dişi, 25 de erkek hayvanımız var. Bir kırmızı hayvanımız, 10 da yavrumuz var, toplamı 48 hayvan." dedi.

Lemurlara her gün kendisinin baktığını dile getiren Bayram, yavruların 1-1,5 ay annelerinin karnının altında yaşadığını ifade etti.

Yavruların 1,5 aydan sonra annelerinin sırtlarına çıkmaya başladığını aktaran Bayram, bu sürecin 3-3,5 ay sürdüğü bilgisini verdi.

Bayram, daha sonra annelerinin onları yanlarında beslemeye çalıştığını kaydederek, "Yani yere inerek ama kısa bir süre içinde tekrar yine annenin üzerine çıkıyor yavrular, 6 aya kadar bu şekilde devam ediyorlar. Yeşillik olabilir, marul, elma, armut gibi sebze ve meyvelerle besliyoruz. Yavrular annelerinin sütüyle besleniyor uzun süre, beslenmeleri için özel bir şey yapmıyoruz." diye konuştu.

- Halka kuyruklu lemur

Madagaskar maymun ailesi içinde yer alan halka kuyruklu lemurların uzun ve siyah beyaz halkalı kuyruğu bulunuyor. Diğer lemur türlerinin arasında en karasalı olan, günün büyük bölümünü yerde geçiren bu hayvanlar gündüzleri aktif oluyor. Bitki, yaprak, çiçek, meyve suyu ve omurgasız hayvanlarla besleniyorlar.

Sosyal hayvanlar olarak nitelendirilen lemurların dişileri grup içinde baskın karakteriyle öne çıkıyor. Aile grupları halinde yaşıyorlar. İdrar ve koku bezlerinin salgılarıyla kendi alanlarını işaretliyorlar. Erkekler, dişilere kendilerini beğendirmek ve rakiplerine meydan okumak için bileklerindeki koku bezlerinin salgılarını kuyruklarına sürüyor.

Doğumlar 4 aylık gebelik süresi sonunda, yağmur mevsimiyle başlıyor. Böylece yavruların sütten kesim dönemi ağaçlarda bol meyvenin bulunduğu zamana rastlıyor.

- Beyaz yüzlü marmoset maymunu

Doğu, Orta ve Doğu Brezilya, Atlantik Yağmur Ormanları'nda ağaçların üstünde yaşayan, gündüzleri aktif olan beyaz yüzlü marmoset maymunları, geceleri ağaç kovukları ve korunaklı yuvalarda geçiriyor.

Marmosetler, 8-10 bireylik gruplar halinde yaşayan sosyal hayvanlar olarak biliniyor. Her grupta baskın bir erkek ve baskın bir dişi yer alıyor. Sadece baskın dişi gebe kalıyor ve genelde ikiz doğum yapıyor. Gebelik süresi 140 ila 148 gün arasında değişiyor. Babalar, yaklaşık iki haftalık olana kadar yavruları taşıyor, daha sonra diğer aile fertleri de bu görevi üstleniyor.

Bu hayvanların, önemli besin kaynakları olan ağaç zamkı ve reçineyi içebilmek için ağaç gövdelerine küçük delikler açtığı özelleşmiş kesici dişleri bulunuyor. Ağaç zamkı ve reçine, nektar, meyve, böcek, omurgasızlar ve diğer küçük hayvanlarla besleniyorlar.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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