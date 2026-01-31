Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde samanlıkta çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 02:52 Güncelleme: 31.01.2026 - 02:52
        Balıkesir'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'in Manyas ilçesinde samanlıkta çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.


        Çavuşköy Mahallesi'ndeki bir samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbarla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin 5 araç 7 personelle müdahale ettiği yangın söndürüldü.


        Yangında samanlıkta bulunan yaklaşık 400 balya ot ile 2 ton kömür zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

