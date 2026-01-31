Balıkesir'de samanlıkta çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Manyas ilçesinde samanlıkta çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.





Çavuşköy Mahallesi'ndeki bir samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbarla olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin 5 araç 7 personelle müdahale ettiği yangın söndürüldü.





Yangında samanlıkta bulunan yaklaşık 400 balya ot ile 2 ton kömür zarar gördü.



