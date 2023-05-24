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Gayrimenkul zengininin teknesinde öldürülüp denize atılmasıyla ilgili 6 sanık yargılanıyor

AA

Gayrimenkul zengininin teknesinde öldürülüp denize atılmasıyla ilgili 6 sanık yargılanıyor

BURSA (AA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinden tekneyle açılan menkul ve gayrimenkul zengini Yılmaz Sezer'in Kocaeli'nin Darıca ilçesi sahilinde cesedinin bulunmasının ardından cinayet şüphesiyle haklarında dava açılan 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emre Çağlar D. ve Güler Ö, tutuksuz sanıklar Göksel Ş, Erdem A, Ali E. ve Ercan A. ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık Emre Çağlar D, yaşananlardan pişmanlık duyduğunu söyledi.

Maktulün dini nikahlı eşi sanık Güler Ö. ise maktul Yılmaz Sezer'in yokluğuna alışamadığını belirterek, "Allah şahidimdir, vicdanım da rahattır. Benim suça konu olaydan kesinlikle haberim yoktu. Beni oyalayan, polise gitmemi engelleyen Emre Çağlar'dır. Bu sebeple de ona güvendiğim için çok pişmanım. Affınıza sığınıyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim." ifadesini kullandı.

Güler Ö'nün avukatı, müvekkilinin olayın ardından eşinin kaybolması sebebiyle bir televizyon programına kayıp başvurusu yaptığı iddiasının, programın yapım şirketine solumasını talep etti.

Talebi kabul eden mahkeme heyeti, sanık Güler Ö'nün ilgili programa kayıp başvurusunda bulunduğuna ilişkin beyanının programın yapımcısı ve kanal yönetimine sorulmasına karar verdi.

Heyet, iki sanığın tutukluluğunun devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

- Olay

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki sahilde 19 Eylül 2021'de erkek cesedi bulunmasının ardından çalışma başlatılmış, el ve kolları bağlı, vücudunda yara izleri olan ve yaklaşık 10 gün denizde kaldığı değerlendirilen kişinin Yılmaz Sezer (78) olduğu belirlenmişti.

Gemlik'ten denize açılan Sezer'in yatı ve teknesi bulunduğu bilgisi üzerine soruşturmayı genişleten ekipler, cesetle aynı yerde, üzerinde kopmuş vinç mekanizması bulunan ahşap sandığı da incelemeye almıştı. Sandık üzerindeki seri numarasından üretildiği yer ve satıldığı kişilerin bilgisine ulaşan polis, teknik ve fiziki takip sonucu yat ve teknenin İstanbul Tuzla'da bir marinada demirli olduğunu tespit etmişti.

Marinadaki yatta yapılan aramada, çöp poşetlerinde ölen kişiye ait olduğu belirlenen kanlı kıyafetler ile halı, kelepçe ve bazı materyaller ele geçirilmiş, Sakarya, Bursa ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alınmıştı. Tutuklanan Emre Çağlar D. ve Güler Ö. ile diğer 4 sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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