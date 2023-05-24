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Bursa'da KOBİ temsilcilerine yönelik "İşimi Yönetebiliyorum Eğitim Programı" düzenlendi

AA

Bursa'da KOBİ temsilcilerine yönelik "İşimi Yönetebiliyorum Eğitim Programı" düzenlendi

BURSA (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Visa, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ortaklığında 30 banka ve e-para kuruluşunca desteklenen "İşimi Yönetebiliyorum Eğitim Programı" Bursa'da yapıldı.

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serpil Veral, kentte bir otelde düzenlenen etkinliğin açılışında, kimseyi geride bırakmadan kalkınmayı başarmış ortak bir Türkiye hedefine ulaşmanın yolunun, öncelikle gelişmişlik farklılıklarını gidermek ve bunda kilit rol oynayacak Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri (KOBİ) güçlendirmekten geçtiğine inandıklarını söyledi.

KOBİ'lerin, Türkiye ve dünya ekonomisindeki rekabet güçlerinin artırılmasına katkı sağlayacak özel destek mekanizmaları ile kalkınma yolculuğunda önemli bir rehberlik görevi üstlendiğini vurgulayan Veral, "Bu programın amacı, KOBİ'lerin kendilerini sürekli olarak yenilemelerine destek olacak bilgi ve beceriyle donatmak, KOBİ'lere yönetim teknikleri ve dijitalleşme alanlarında da destek sağlayarak verimlilik artışlarına katkı sağlamaktır." dedi.

Marmara ve İç Anadolu Sanayici İş Adamları Dernekleri Federasyonu (MARSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya da "İşimi Yönetebiliyorum Eğitim Programı"nın, KOBİ'lerin mevcut kapasitelerini artırmak ve yaşam döngülerini sürdürülebilir kılmak amacıyla hayata geçirildiğini ifade etti.

Kaya, KOBİ'lerin büyüme potansiyellerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına destek olmayı amaçladıklarını dile getirdi.

KOBİ'lerin kırılgan yapıları, sermayeden finansmana erişime olan yapısal dezavantajlarının yanı sıra düşük üretkenlik düzeyiyle de büyük firmaların gerisinde kaldığını anlatan Kaya, "KOBİ'lerimizin kapasitelerini geliştirmek adına nitelikli üretim ve yüksek teknoloji ihracatı ile katma değer yaratmanın yolu açılırsa, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve kaliteli büyümesinin de en önemli kalkınmasını etkin hale getirmiş olacağız. Bölgeler arası gelir dağılımı adaletsizliğinin ortadan kaldırılmasında KOBİ'lerimizin ortaya koyacağı performans ekonomik olduğu kadar sosyal ve toplumsal anlamda da önemli bir dönüşüm yaratacaktır." ifadesini kullandı.

Bursa'nın, Türkiye'nin en rekabetçi ilk 10 ili arasında yer aldığını, ülke ekonomisinin lokomotif şehirlerinden olduğunu kaydeden Kaya, "Büyük sanayi ve imalat sanayi ağırlıklı yapısı ile bölge ve ülke ekonomisinin önemli üretim üslerinden biri olan kentimizin kişi başına gelirini artırmak, yüksek katma değer yaratmak için yapılması gereken sıçrama bilgi ve iletişim ile hizmet sektörünün gelişmiş ekonomilerdeki gibi entegre bir şekilde gelişmesini sağlamaktan geçiyor." diye konuştu.

KOBİ temsilcilerine programla ilgili eğitim verilerek katılım belgelerinin takdim edilmesiyle tamamlanan programda, Visa Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kıdemli Müdürü Didem Karabuda, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Yanık, Kocaeli Üniversitesinden Prof. Dr. Şerif Barış, Trendyol Satış ve Geliştirme Direktörü Özkan Çokaygil ve Vakko Holding Uluslararası Satış ve İş Geliştirme Direktörü Meltem Polat de yer aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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