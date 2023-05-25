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TOFAŞ kazanma arzusunu play-off'ta da sergilemeyi hedefliyor

AA

TOFAŞ kazanma arzusunu play-off'ta da sergilemeyi hedefliyor

BURSA (AA) - TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören, Bursa'nın bu yıl play-off'ta iki takımla temsil edileceğini belirterek, "Bursa'nın iki temsilcisi de turu geçer ve belki de play-off'un sonu çok başka bir yere gider." dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) normal sezonunu son 9 haftada aldığı 8 galibiyetle 7'nci sırada tamamlayarak play-off’a katılma hakkı kazanan TOFAŞ’ın Genel Menajeri Tolga Öngören ve Başantrenörü Orhun Ene, Fenerbahçe Beko ile oynanacak çeyrek final serisi öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Mustafa Vehbi Koç Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen medya günü etkinliğinde gazetecilere açıklama yapan Öngören, Bursa'nın bu yıl Basketbol Süper Ligi play-off'unda iki takımla temsil edileceğini söyledi.

Öngören, ayrıca MG Spor U14 Takımı'nın Türkiye şampiyonasında üçüncü olmasıyla Bursa'da uzun yıllar sonra ilk defa TOFAŞ dışında bir kulübün altyapılarda derece yaptığını aktardı.

Kentte basketbolun geldiği yerin TOFAŞ'ın ortaya koyduğu "Basketbol kenti Bursa" vizyonuna da oldukça destek verdiğini belirten Öngören, "Şimdi önümüzde play-off'lar var. Fenerbahçe Beko ile oynayacağımız play-off çeyrek serisine 27 Mayıs Cumartesi günü İstanbul’da başlayacağız. Serinin ikinci maçını ise 31 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30’da evimizde oynayacağız. Bütün Bursalı basketbol severleri gerek TOFAŞ maçına gerek Frutti Extra Bursaspor maçına davet etmek isterim. Umuyorum Bursa'nın iki temsilcisi de turu geçer ve belki de play-off'un sonu çok başka bir yere gider." değerlendirmesinde bulundu.

Öngören, son dönemde Bursa basketbolunda çok pozitif bir enerjinin ortaya çıktığına değinerek, şöyle konuştu:

"Bursa'daki iki kulübe de önemli sorumluluklar düşüyor. Bu enerjiyi tüm kente yaymamız lazım. Bu enerjinin şehre kalıcı birtakım şeyler yaratması adına tesisleşmek lazım. Altyapılara biraz daha fazla yol açmak lazım. Kendi kahramanlarımızı çıkarmamız lazım. Avrupa kupalarında bir kupayı Bursa'ya getirmemiz lazım. 'Bursa basketbolunda bir dönem play-off'ta 2 takımımız vardı' demek yerine 20-30 yıllık periyodun altyapısını kurmamız lazım."


- Ene: "Aynı şehirdeki iki kulübün play-off'ta olmasını çok değerli buluyorum"

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene de en kötü günde bile kendilerini salonda yalnız bırakmayan Bursalı basketbolseverlere, kazanmak için elinden geleni ortaya koyan takım kimliğini play-off'ta da izlettirmeye devam etmek istediklerini söyledi.

Play-off'a katılma hakkı kazanmalarına rağmen halen daha iyi şeyler yapmayı isteyen, beraber oynama arzusu taşıyan ve bunu yeterli bulmayan bir ekip olduklarını vurgulayan Ene, "Sporun sevildiği bir şehir Bursa. O anlamda her ne kadar şehir, futbolda özlediğimiz yerde olmasa da gerek bizim gerek Frutti Extra Bursaspor'un katkılarıyla basketbolun son dönemdeki bu çıkışıyla spora olan ilgisini halen yaşatıyor. Anadolu'dan aynı şehirdeki iki kulübün böyle bir mücadeleye ortak olmasını çok değerli buluyorum." dedi.

Çok kötü günde bile takımı salonda yalnız bırakmayan Bursalı basketbolseverlere teşekkür eden Ene, "Mücadeleyi, kazanma arzusunu ve kazanmak için elimizden geleni sahada ortaya koymayı Fenerbahçe Beko serisinde de gerçekleştirmeye çalışacağız. İyi basketbol kadar kendi sahamızdaki atmosfer de çok önemli olacak. Eğer biz deplasmanda üstümüze düşen görevi yerine getirirsek, iç sahada da o destekle beraber sonuca gitmeye çalışacağız. Tabii ki oynadığımız takım çok değerli bir takım, çok iyi oyunculardan kurulu bir ekip ama basketbolda her sonuç alınabiliyor. Kendimize güveniyoruz." diye konuştu.


- "Keşke iki Bursa takımı olarak play-off'larda finale çıksak"

Ene, Frutti Extra Bursaspor ile birlikte son dönemde çok pozitif bir iletişim yakaladıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Frutti Extra Bursaspor’da şu an çalışan herkes çok büyük bir emek veriyor. Spor kulüplerinin sıkıntı yaşadığı bir süreçte camia kulübü olmasına rağmen bu şekilde kulübü markalaştırabilmek çok değerli. Çok kaliteli antrenörleri var. Orada da başka bir hikaye yazılıyor. Belki Türkiye'de yabancı antrenörler çok tartışılıyor ama bir yabancı antrenör olsun diyorsanız olması gereken Dusan Alimpijevic gibi bir antrenörün olması. Hem Türk oyuncuların aldığı süre ve görevler, hem de takımın attığı adım çok değerli. Oynadığımız son maçtaki o atmosfer, maçtan sonra iki kulübün sonuç ne olursa olsun bir araya gelebilmesi fair play adına önemliydi. Oyunun bu tarafını öne çıkarmak ve güzelleştirmek adına da çok büyük bir duruş sergilediler. Bu Bursa’ya çok güzel bir mesaj. Bu tip birliktelikleri kurmak kolay değildir. Önemli olan bu ortamı korumak ve zedelememek. Çok ütopik ya da uzak olduğunu düşünmüyorum ama keşke iki Bursa takımı olarak play-off'larda finale çıksak. Festival havasında kim kazanırsa, şampiyon olursa olsun kucaklaşacağı bir final atmosferi yaşasak."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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