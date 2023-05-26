Bursa'da milletvekilleri mazbatalarını aldı

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BURSA (AA) - Bursa'da, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den seçilen milletvekilleri mazbatalarını aldı.

Milletvekilleri ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, CHP İl Başkanı Turgut Özkan ve partililer, Bursa Adliyesi Konferans Salonu'na geldi.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, mazbatalarını alacak milletvekillerini tebrik ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu.

AK Parti'den Bursa milletvekili seçilen isimlerden Efkan Ala, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Yavuz, Ayhan Salman, Osman Mesten, Emel Gözükara Durmaz ve Muhammet Müfit Aydın, CHP'li milletvekilleri Kayıhan Pala, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mehmet Atmaca, Cemalettin Kani Torun ve Orhan Sarıbal, İYİ Parti'den ise Selçuk Türkoğlu ve Hasan Toktaş'ın mazbataları verildi.

Törene katılamayan milletvekillerinin yerine il başkanlarına mazbataları takdim edildi.

Diğer milletvekillerinin ise mazbatalarını daha sonra alacağı öğrenildi.

İl Seçim Kurulu yetkilisinden mazbatalarını alan milletvekilleri, adliye önünde partilileriyle toplu fotoğraf çektirdi.

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