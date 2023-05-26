Bakan Varank, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'nın şampiyonluk kutlamalarına katıldı

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BURSA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kadınlar Hentbol 1. Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan ve Süper Lig'e çıkan “Poyrazın Kızları” olarak bilinen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Hentbol Takımı'nı Mudanya’da düzenlenen kutlama programında tebrik etti.

Anadolu kırmızısı Togg ile Mudanya'ya gelen Varank, takımın oyuncuları, teknik heyet ve Bursalıların katılımıyla BUDO İskelesi'nden başlayan kortejle Mudanya Mütareke Meydanı'na kadar yürüdü.

Kutlama programında konuşan Varank, şampiyon takımın oyuncularını tebrik etti.

Varank, "Poyrazın Kızları"nı ilk duyduğu andan itibaren yakından takip etmeye başladığını belirterek, "Bu işler yüreğini ortaya koyarak olur. Bu kızlarımızın her biri yüreğini ortaya koydu. Hocamız yüreğini ortaya koydu ve bu neticeyi elde ettik. Ne diyoruz? 'Mudanya'nın poyrazı sert eser' diyoruz. Poyrazın Kızları da sert oynar ama neticeyi alır. Şampiyonluğunuz kutlu olsun. Süper Lig'deki başarılarınızı da hep birlikte takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mayıs ayını seçim atmosferiyle geçirdiklerini aktaran Varank, "28 Mayıs'ta, pazar günü bu seçim atmosferini geride bırakacağız. Hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nın kapılarını, sporun yüzyılının kapılarını da beraber aralayacağız. Türkiye Yüzyılı'nı da işte böyle başarılı sporcularımızla, genç kardeşlerimizle inşa edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Varank, takım oyuncularına 1 haftalık tatil sözü vererek, "Süper Lig'i de böyle poyraz rüzgarıyla hep beraber sallayacağız." dedi.

Varank, takım oyuncularına şampiyonluk çiçeklerini ve hediyelerini takdim etti. Takım oyuncuları da Bakan Varank'a isminin yazılı olduğu formayı hediye etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Bursa'ya gururu yaşatan şampiyon takımın oyuncularını kutlayarak, bundan sonraki süreçte Avrupa'da da başarılar elde edileceğini söyledi.

Takım kaptanı Melike Kasapoğlu ve Başantrenör Merve Yılmaz'ın da konuşma yaptığı kutlamaların sonunda Bakan Varank ve oyuncular şampiyonluk kupasını birlikte kaldırdı.

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