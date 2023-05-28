Bursa'nın 7 asırlık "Osmanlı köyü" Cumalıkızık'ta seçmenler sandık başında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Bursa'da, Osmanlı sivil mimarisinin bozulmadan bugünlere taşındığı 7 asırlık kırsal Cumalıkızık Mahallesi'nde seçmenler, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunda oy vermek için sandık başına gitti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünce (UNESCO) Dünya Mirası Listesi'ne 2014 yılında dahil edilen Yıldırım ilçesindeki Cumalıkızık, erken Osmanlı döneminde "vakıf köyü" olarak kurulmasıyla önemli bir geçmişi barındırıyor.

Mahallede kayıtlı 585 seçmen, sabah 08.00'den itibaren Cumalıkızık İlkokulu'nda oylarını kullanmaya başladı.

Özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından olan Cumalıkızık, bu özelliğini seçim gününde de sürdürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.