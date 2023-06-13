Harmancık Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı

2023 İETT ücretleri ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BURSA (AA) - Harmancık Halk Eğitimi Merkezi Hayat Boyu Öğrenme Şubesi tarafından hazırlanan yıl sonu sergisinin açılışı yapıldı.

2022-2023 eğitim öğretim yılında düzenlenen kurslarda eğitim alan kursiyerler, yıl boyunca hazırladıkları ürünleri sergiledi.

Açılışa, Harmancık Kaymakamı Esma Atasever, Belediye Başkanı Yılmaz Ataş ve kurum amirleri katıldı.



Stantları gezen Atasever ve beraberindekilere, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halim Aslan ve usta öğreticiler tarafından bilgi verildi.

Sergi, 16 Haziran Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.