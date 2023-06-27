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Bursa'nın iki baraj projesi içme suyuna yılda 209 milyon metreküp katkı sağlayacak

AA

Bursa'nın iki baraj projesi içme suyuna yılda 209 milyon metreküp katkı sağlayacak

BURSA (AA) - MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da, yıllık kapasitesi 185 milyon metreküp olan iki baraja ilaveten Çınarcık Barajı'ndan kent merkezine kaynağın getirilmesi ve Gölbaşı Barajı'nın seviyesinin yükseltilmesiyle 209 milyon metreküp daha içme ve kullanma suyu imkanı sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) yetkilileri, kentin artan içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kentte ihale süreci devam eden Orhaneli ve Mustafakemalpaşa ilçe sınırları içindeki Çınarcık ile Kestel ilçesinde yükseltilme çalışması projelendirilen Gölbaşı barajlarıyla içme suyuyla ilgili uzun süreli çözüm üretilmesi planlanıyor.

Şu anda yıllık 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı ve 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer barajlarından içme suyu verilen kente, iki projeyle 209 milyon metreküp daha su sağlanması ve uzun yıllar içme suyu sorunu yaşanmaması amaçlanıyor.

Doğancı ve Nilüfer barajları Nilüfer Çayı, Çınarcık Barajı Orhaneli Çayı, Gölbaşı Barajı ise Nilüfer Çayı'nın yan kolu olan Aksu Deresi üzerinde bulunuyor.

- "2060 yılına kadar su sorunu yaşatmayacak"

BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, AA muhabirine, Bursa'nın geleceğine dair projelerini kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi. Gülenç, "Aslında bunlar 10 yıl öncesinde başlamış çalışmalardır. Bursa'mızı gelecekte besleyecek bir Çınarcık Barajı'mız var, Orhaneli sınırları içinde mevcut olan. Bu Çınarcık Barajı'ndan yaklaşık 145 milyon metreküp suyu alacağız, arıtacağız ve şehrimize vereceğiz." dedi.

Gülenç, Çınarcık Barajı'nın suyunun arıtılarak kente getirilmesi amacıyla başladıkları ihale sürecinin sorunsuz ilerlediğini dile getirdi.

Bu konuda yılın ikinci yarısında fiilen çalışmaya başlamayı planladıklarını belirten Gülenç, "Kuraklıkla ilgili sorunu çözecek, 2060 yılına kadar su sorunu yaşatmayacak projeyi inşallah 2-3 yıl sonra tamamlamayı hedefliyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımızda artık ihale süreçlerini konuşuyoruz. Tüm onaylar, bununla ilgili finans, her şey tamamlanmış durumda." diye konuştu.

- "Bir gün bile kuraklık nedeniyle su kesintisi yapmadık"

Güngör Gülenç, Gölbaşı Barajı'nın da kentin içme suyu sorununun çözümünde önemli bir proje olduğuna işaret etti.

Barajın, Kestel ilçesi sınırları içinde yer aldığını söyleyen Gülenç, "Başka bir kaynağımız, Gölbaşı Barajı'mız var. Şu anda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bu barajın yükseltilip daha fazla su tutmasıyla ilgili çalışmayı planlama safhasında. 64 milyon metreküp de oradan su temin edip Bursa halkımıza, özellikle Kestel, Yıldırım ve Gürsu bölgesine suyu verdiğimizi, 145 milyon metreküp Çınarcık'tan, 64 milyon metreküp de Gölbaşı'ndan aldığımızı düşündüğümüzde, Bursa'mızın gelecekle ilgili inşallah hiçbir sorunu olmayacak diye ümit ediyoruz." dedi.

Gülenç, suyu korumanın, tasarruflu kullanmanın önemine dikkati çekti.

Bursa'nın bu konuda örnek bir şehir olduğunu dile getiren Gülenç, şunları kaydetti:

"31 Ocak'ta Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, su kayıp kaçaklarında en başarılı il olarak Sayın Başkanımız (Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş) ödülünü aldı. Yani biz ne yapıyoruz? Mevcut kaynakları kurumsal olarak Türkiye'de en iyi koruyan, kollayan bir su ve kanalizasyon idaresiyiz, bunun ödülünü de aldık. İnşallah vatandaşlarımızın da tasarruflarını bekleyerek bunları birleştirdiğimizde daha büyük bir kazanımları olacak. Bu oldukça da tabii ki suya ulaşımı, suyla ilgili sorunlarımızı en aza indirgeyecek. Biz vatandaşlarımıza zaten bugüne kadar ne kadar kurak günler geçse de bir gün bile kuraklık nedeniyle su kesintisi yapmadık. İnşallah bundan sonra da kesinti olmayacak ve daha güzel günler bizi bekliyor."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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