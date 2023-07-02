Bursa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Ümitalan Mahallesi'ndeki tarlasında çalışan Cevdet Yılmaz'ın kullandığı traktör devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Yakınlarının ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücünün cesedi, incelemelerin ardından Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yılmaz'ın kızı Özlem Yılmaz ile torunu Huzeyfe Yavuz'un 2019 yılında Balıkesir'deki otobüs yangınında hayatını kaybettiği öğrenildi.

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