Orhaneli'de çıkan anız yangını söndürüldü

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BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde nedeni henüz belirlenemeyen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Gümüşpınar Mahallesi'nde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle yayıldı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

Yangında yaklaşık 3 dönüm alan zarar gördüğü belirlendi.

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