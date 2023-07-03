Bursa'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

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BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir motosikletin çalınma anı bölgedeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alanyurt Mahallesi'nde yaşayan F.G. Kurban Bayramı arifesinde aldığı motosikletini akşam evinin önüne park etti. Bayramın ilk günü sabah motosikletinin yerinde olmadığını gören F.G. durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelerek kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etti. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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