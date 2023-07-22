Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bursa'da 2 noktada çıkan orman yangını zamanında müdahaleyle söndürüldü

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 17:53
        Bursa'da 2 noktada çıkan orman yangını zamanında müdahaleyle söndürüldü

        BURSA (AA) - Bursa'da aynı saatlerde 2 noktada çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Bursa-Orhaneli kara yolu Gümüştepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanlarda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Bursa Orman Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Helikopterle de müdahale edilen yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

        Aynı saatlerde Osmangazi ilçesine bağlı Mürseller Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın da ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması yapan ekipler, yangınların çıkış nedenini araştırıyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        İsrail'de binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor
        İsrail'de binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor
        Maganda kurşunu kör etti!
        Maganda kurşunu kör etti!
        Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor
        Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Beyoğlu'nda yaşandı! Taksici kadın yolcuyu darp etti
        Beyoğlu'nda yaşandı! Taksici kadın yolcuyu darp etti
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        İklim krizinde küçük dereceler, büyük fark
        İklim krizinde küçük dereceler, büyük fark
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Kızı hayatını kaybetti
        Kızı hayatını kaybetti
        Mbappe'ye rekor teklif!
        Mbappe'ye rekor teklif!
        Meşhur "İngiliz Aklı" yahut göçmeni göçmene kırdırmak
        Meşhur "İngiliz Aklı" yahut göçmeni göçmene kırdırmak
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Kulüplere vergi müjdesi
        Kulüplere vergi müjdesi
        Danimarka'da Kuran yakılmasına Türkiye'den sert tepki
        Danimarka'da Kuran yakılmasına Türkiye'den sert tepki
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş

        Benzer Haberler

        Bursa'da, balkondan düşen 2 yaşındaki Mert, yaralandı
        Bursa'da, balkondan düşen 2 yaşındaki Mert, yaralandı
        Otomobil sürücüsü kuzeninin öldüğü kazada, TIR şoförü serbest
        Otomobil sürücüsü kuzeninin öldüğü kazada, TIR şoförü serbest
        Bursa'daki fabrika otoparkından çalınan motosiklet bulundu
        Bursa'daki fabrika otoparkından çalınan motosiklet bulundu
        Bursa'daki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
        Bursa'daki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
        Bursa´nın güvenliği kadın süvarilere emanet
        Bursa´nın güvenliği kadın süvarilere emanet
        Derede cesedi bulunan kadını boğarak öldürdüğü belirlenen TIR şoförü tutuklandı
        Derede cesedi bulunan kadını boğarak öldürdüğü belirlenen TIR şoförü tutuklandı