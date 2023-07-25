Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Daudi Okello'yu transfer etti

BURSA (AA) - Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 27 yaşındaki Daudi Okello’yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezonda Balkan Kupası'nda da mücadele edecek Bursa Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Daudi Okello ile anlaştı.

İç transferde smaçör Gökhan Gökgöz, orta oyuncu Emre Batur, smaçör Dmitrii Bahov, libero Caner Ergül, smaçör Emre Berat Fırat ve orta oyuncu Fatih Cihan ile sözleşme yenileyen Bursa Büyükşehir Belediyespor, pasör çaprazı Daudi Okello’yu da kadrosuna kattı.

Daudi Okello, geçen sezon Endonezya ekibi Jakarta Bhayangkara Presisi forması giymişti.