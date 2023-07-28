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        Bursa Yenişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 14:45
        Bursa Yenişehir'de çıkan orman yangını söndürüldü

        BURSA (AA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Paşayayla Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanın fark edilmesinin ardından Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler kısa sürede bu alana ulaştı.

        Ekipler, 8 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 6 su tankeri ve 61 personelin yanı sıra havadan helikopterle alevlere müdahale etti.

        Yangını büyümeden kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışması yaptı.

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