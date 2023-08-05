Harmancık ve Orhaneli'de buğday tarlası ile otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü

BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ve Orhaneli ilçelerinde iki ayrı bölgede çıkan arazi ve otluk alan yangınları söndürüldü.

Harmancık ilçesi kırsal Okçular Mahallesi'ndeki bir buğday tarlasında hasat sırasında henüz bilinmeyen nedenle biçerdöver alev aldı.

Tarlaya sıçrayan yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, itfaiyeyi arayıp yardım istedi.

Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhaneli İtfaiye Grup Amirliği ekipleri çevre arazilere sıçramadan alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Biiçerdöverin kullanılamaz hale geldiği olayda, tarladaki ekinler de yandı.

Orhaneli ilçe merkezi ile kırsal Ağaçhisar Mahallesi yolunun kenarındaki otluk alanda da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ekipler tarafından söndürüldü.