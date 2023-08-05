Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Harmancık ve Orhaneli'de buğday tarlası ile otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 18:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Harmancık ve Orhaneli'de buğday tarlası ile otluk alanda çıkan yangınlar söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ve Orhaneli ilçelerinde iki ayrı bölgede çıkan arazi ve otluk alan yangınları söndürüldü.

        Harmancık ilçesi kırsal Okçular Mahallesi'ndeki bir buğday tarlasında hasat sırasında henüz bilinmeyen nedenle biçerdöver alev aldı.

        Tarlaya sıçrayan yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, itfaiyeyi arayıp yardım istedi.

        Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi Orhaneli İtfaiye Grup Amirliği ekipleri çevre arazilere sıçramadan alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        Biiçerdöverin kullanılamaz hale geldiği olayda, tarladaki ekinler de yandı.

        Orhaneli ilçe merkezi ile kırsal Ağaçhisar Mahallesi yolunun kenarındaki otluk alanda da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ekipler tarafından söndürüldü.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        Berçem 3 yaşındaydı! Ehliyetsiz sürücü ölümü oldu!
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Depremzede Zeynep beyaz önlük hayaliyle çalıştı! Türkiye 19'uncusu oldu
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı

        Benzer Haberler

        Kurban hissesi yerine bozuk et ve salam dağıtıldığı iddiasına 3 bin 660'ar...
        Kurban hissesi yerine bozuk et ve salam dağıtıldığı iddiasına 3 bin 660'ar...
        Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi
        Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi
        Orhangazi'de otoyolda seyir halindeki otomobil yandı
        Orhangazi'de otoyolda seyir halindeki otomobil yandı
        Aşırı sıcaklarda hayvanlar, buzlu meyve kokteyli ve yağmurlama sistemiyle s...
        Aşırı sıcaklarda hayvanlar, buzlu meyve kokteyli ve yağmurlama sistemiyle s...
        İnegöl´de tartıştığı arkadaşını cami önüne çağırıp vurdu
        İnegöl´de tartıştığı arkadaşını cami önüne çağırıp vurdu
        3 işçinin öldüğü kazada, kamyonet sürücüsü direksiyonun kilitlendiğini öne...
        3 işçinin öldüğü kazada, kamyonet sürücüsü direksiyonun kilitlendiğini öne...