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        Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu görevine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 16:16
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        Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu görevine başladı
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        BURSA (AA) - Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, görevine başladı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü önünde müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılanan Zaimoğlu, polis mangasını selamladıktan sonra makamına geçti.

        En son Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanı olarak görev yapan Zaimoğlu, 2 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayınlanan Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile Bursa Emniyet Müdürlüğüne atanmıştı.

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