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        "76. Harmancık Panayırı" 15 Ağustos'ta başlayacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 09:00
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        "76. Harmancık Panayırı" 15 Ağustos'ta başlayacak
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        BURSA (AA) - Bursa'nın Harmancık ilçesinde bu yıl 76'ncısı düzenlenecek Ekolojik Turizm Festivali ve Yağlı Pehlivan Güreşleri, 15-20 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

        Harmancık Belediyesinden yapılan açıklamada, "Harmancık Panayırı" olarak da bilinen etkinliğin 15 Ağustos Salı günü açılış programıyla başlayacağı bildirildi.

        Açıklamada, Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilecek festivalde 16 Ağustos'ta mahalli sanatçıların konser vereceği, 17 Ağustos'ta yağlı pehlivan güreşlerinin yapılacağı, 18 Ağustos'ta sanatçılar Ece Mumay ve Öykü Gürman'ın sahne alacağı, Bursalı Şüca Okçuluk Atışları'nın yapılacağı duyuruldu.

        Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, "Harmancık Panayırı olarak bilinen geleneksel festivalimiz 6 gün boyunca millet bahçemizi de içine alan kamp ve karavan alanında gerçekleştirilecek. Güreşlerden konserlere okçuluk atışlarından yöresel etkinliklere olmak üzere her güne bir etkinlik planladık. Herkesi Harmancık’ımıza bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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