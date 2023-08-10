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        Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 14:57
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        Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        BURSA (AA) - Bursa'nın Orhaneli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ahmet Ergin idaresindeki 16 KL 859 plakalı otomobil, Orhaneli-Harmancık kara yolu Demirciköy mevkisinde karşı yönden gelen Adnan Ören yönetimindeki 11 ABF 137 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüleri ile araçlarda bulunan Mükremin Ergin ve Şaban Ören yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Bu arada kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

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