Trabzon'da tedavi gören hasta, ambulans uçakla Bursa'ya sevk edildi

BURSA (AA) - Trabzon'da tedavi gören 61 yaşındaki hasta, Sağlık Bakanlığının ambulans uçağıyla Bursa'ya getirildi.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı Farabi Hastanesinde siroz teşhisiyle tedavi gören Orhan Ç'de, hepatik ensefalopati (bilinç durumunun zayıflaması), pulmoner emboli (akciğer pıhtısı) ve solunum sıkıntısı gelişti.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçildi ve hastanın tedavisinin Bursa'da gerçekleştirilebileceği tespit edildi.

Trabzon Havalimanı'ndan ambulans uçakla alınan hasta, gece saatlerinde Yenişehir Havalimanı'na getirildi.

Orhan Ç, 112 Acil Servis ambulansıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi.